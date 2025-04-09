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الجيش الإسرائيلي يزعم: اغتيال قائد مدفعية الحزب في الطيبة (فيديو)
خاص الجديد
خبير في الامن الاستراتيجي يحذر: ايران قد تقسم الى 4 مناطق بحال فشلت المفاوضات مع واشنطن
2025-04-09 | 09:26
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خبير في الامن الاستراتيجي يحذر: ايران قد تقسم الى 4 مناطق بحال فشلت المفاوضات مع واشنطن
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النائب رازي الحاج لـ "هنا بيروت": سلاح الحزب لم يتمكن من أداء الوظيفة التي وُضع من أجلها فلم يستطع ردع إسرائيل ولا حماية أهل الجنوب وهو ذريعة لاستمرار الإحتلال
بالفيديو: وين بتصير هيدي غير بلبنان؟
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08:22
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08:12
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