القوات تريد تأنيب غسان سلامة... والا | التفاصيل في النشرة المسائية

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مراسل الجديد: غارة تحذيرية إسرائيلية تستهدف احد احياء بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل عقب تهديدات وطلب إخلاء
مراسل الجديد: غارة تحذيرية إسرائيلية تستهدف احد احياء بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل عقب تهديدات وطلب إخلاء
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2025-04-08
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2025-02-11
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2025-03-29
ترامب يوجه تحذيرًا قاسيًا لـ خامنئي: للسلام وإلا!
2024-12-21
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2025-02-06
الوكالة الوطنية: الإحتلال الإسرائيلي نسف عدداً من المباني في بلدة ميس الجبل
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