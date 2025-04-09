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خاص الجديد
مراسل الجديد: غارة تحذيرية إسرائيلية تستهدف احد احياء بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل عقب تهديدات وطلب إخلاء
2025-04-09 | 14:20
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مراسل الجديد: غارة تحذيرية إسرائيلية تستهدف احد احياء بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل عقب تهديدات وطلب إخلاء
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خاص الجديد
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الجديد:
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