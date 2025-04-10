علاء موسى لـ #الجديد: نرفض الإعتداء على لبنان تحت أي مسمى وعلى اسرائيل الإلتزام بقرار وقف النار

مراسلة الجديد من القاهرة: بيان القمة العربية يؤكد على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت اي مسمى او مبرر وادانة ممارسات التجويع وإلزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية