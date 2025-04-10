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خاص الجديد

البيطار يعاود التحقيق غداً!

2025-04-10 | 13:26
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البيطار يعاود التحقيق غداً!
البيطار يعاود التحقيق غداً!

يستكمل المحقق العدلي طارق البيطار المرحلة الأخيرة من تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، حيث يستجوب القادة الأمنيين والقضاة. من المقرر أن يمثل كل من المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا أمام القاضي بيطار صباح الجمعة.

وتشير المعلومات إلى أن اللواء صليبا سيحضر الجلسة بعد وصوله إلى بيروت ليل الخميس، بينما تقدم وكلاء اللواء إبراهيم بدعوى مخاصمة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، وقد سُجلت الدعوى في قلم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. يوم الجمعة سيتبين ما إذا كان القاضي البيطار سيواصل التحقيقات في ملف اللواء إبراهيم أو سيوقفها> 

في حين تقول مصادر متابعة لـ الجديد إن اللواء إبراهيم لا يربط بين مثوله أمام القاضي ودعوى المخاصمة، وأنه سيتخذ قراره بشأن المثول في الساعات المقبلة.

البيطار يعاود التحقيق غداً!

خاص الجديد

محليات

طارق البيطار

إنفجار المرفأ

مرفأ بيروت

لبنان

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