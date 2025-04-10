البيطار يعاود التحقيق غداً!

وتشير المعلومات إلى أن اللواء صليبا سيحضر الجلسة بعد وصوله إلى بيروت ليل الخميس، بينما تقدم وكلاء اللواء إبراهيم بدعوى مخاصمة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، وقد سُجلت الدعوى في قلم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. يوم الجمعة سيتبين ما إذا كان القاضي البيطار سيواصل التحقيقات في ملف اللواء إبراهيم أو سيوقفها>

في حين تقول مصادر متابعة لـ الجديد إن اللواء إبراهيم لا يربط بين مثوله أمام القاضي ودعوى المخاصمة، وأنه سيتخذ قراره بشأن المثول في الساعات المقبلة.