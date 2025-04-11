عاجل
مراسلة الجديد: بدء جلسة استجواب اللواء طوني صليبا امام المحقق العدلي طارق البيطار
مراسلة الجديد: بدء جلسة استجواب اللواء طوني صليبا امام المحقق العدلي طارق البيطار
مراسلة الجديد: وصول طوني صليبا الى قصر العدل لحضور الجلسة
مراسلة الجديد: وصول طوني صليبا الى قصر العدل لحضور الجلسة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
02:34
الرئيس عون من النافعة: "من يُغطّي الفساد هو شريك فيه" (فيديو)
02:04
"الدول تُقبّل مؤخرتي لأقبل بالتسوية".. تصريحات لترامب تُثير الجدل! (فيديو)
01:45
لحظة تحطم مروحية في نيويورك (فيديو)
07:36
بضربة دراج.. سقط الطلاب على "سليم سلام" (صورة)
2025-04-10
على طريق المطار.. طارت صورة الزعيم وحل "عهد جديد" (فيديو)
خاص الجديد
معلومات الجديد: اللواء عباس ابراهيم سيمثل امام القاضي بيطار للمرة الاولى على الرغم من تقدمه بدعوى مخاصمة بحق القاضي بيطار
2025-04-11 | 01:40
A-
A+
معلومات الجديد: اللواء عباس ابراهيم سيمثل امام القاضي بيطار للمرة الاولى على الرغم من تقدمه بدعوى مخاصمة بحق القاضي بيطار
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: اللواء ابراهيم سيعلم القاضي بيطار أنه تقدم بدعوى مخاصمة على ان يتخذ المحقق العدلي قراره بين متابعة الإستجواب أو التوقف لحين البت بدعوى المخاصمة
معلومات الجديد: ملف حسابات فوري ستُستأنف تحقيقاتِه قريبًا بعد أن تقدمَ القاضي كلود غانم المكلف برئاسة هيئة القضايا في وزارة العدل بطلبٍ للتراجع عن دعوى المخاصمة في الملف
مراسلة الجديد: بدء جلسة استجواب اللواء طوني صليبا امام المحقق العدلي طارق البيطار
معلومات الجديد: اللواء عباس ابراهيم سيمثل امام القاضي بيطار للمرة الاولى على الرغم من تقدمه بدعوى مخاصمة بحق القاضي بيطار
خاص الجديد
محليات
الجديد:
اللواء
ابراهيم
سيمثل
القاضي
بيطار
للمرة
الاولى
الرغم
تقدمه
بدعوى
مخاصمة
القاضي
بيطار
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: اللواء ابراهيم سيعلم القاضي بيطار أنه تقدم بدعوى مخاصمة على ان يتخذ المحقق العدلي قراره بين متابعة الإستجواب أو التوقف لحين البت بدعوى المخاصمة
مراسلة الجديد: وصول المحقق العدلي طارق البيطار الى قصر عدل بيروت لاستجواب كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا في ملف تفجير المرفأ
اقرأ ايضا في خاص الجديد
05:00
مراسلة الجديد: تمّ إبلاغ اللواء طوني صليبا أن جلسة الإستجواب الخاصة به ستكون عند الساعة الواحدة ظهراً
05:00
مراسلة الجديد: تمّ إبلاغ اللواء طوني صليبا أن جلسة الإستجواب الخاصة به ستكون عند الساعة الواحدة ظهراً
04:52
مراسلة الجديد: الأسئلة التي وُجّهت للواء عباس ابراهيم كانت دقيقة جداً وغادر دون اتخاذ أي إجراء بحقه
04:52
مراسلة الجديد: الأسئلة التي وُجّهت للواء عباس ابراهيم كانت دقيقة جداً وغادر دون اتخاذ أي إجراء بحقه
04:40
مراسلة الجديد: إنتهاء إستجواب اللواء عباس إبراهيم في قصر العدل بملف إنفجار المرفأ
04:40
مراسلة الجديد: إنتهاء إستجواب اللواء عباس إبراهيم في قصر العدل بملف إنفجار المرفأ
يحدث الآن
محليات
05:25
مراسلة الجديد: بدء جلسة استجواب اللواء طوني صليبا امام المحقق العدلي طارق البيطار
محليات
05:18
مراسلة الجديد: وصول طوني صليبا الى قصر العدل لحضور الجلسة
كرة القدم
05:06
معطيات تُدين الطبيب المُعالج لمارادونا في أيامه الأخيرة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:03
تطورات جديدة في مقتل عمر العزي.. توقيف 6 اشخاص بينهم زوجته!
2025-03-28
أوساسونا طعن .. هل يتم تخسير برشلونة قانونياً؟
2025-04-04
"مفاجآت قد تظهر إلى العلن في اليومين المقبلين".. إليكم أسرار النهار!
2025-03-25
تسلا تشتعل.. وماسك غاضب: "أعمال إرهابية"
2025-02-04
آيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وصورة من المستشفى تتصدر التريند
2025-03-10
انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا
بالفيديو
بالفيديو
04:37
قضية إنفجار المرفأ.. الجديد تواكب جلسات الإستجواب
03:15
جديد قضية انفجار المرفأ.. مراسلتنا تنقل المستجدات من قصر العدل
13:33
مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025
09:36
هنا بيروت - علي كمون - الحلقة الكاملة
05:51
الحدث - علاء موسى - الحلقة الكاملة
2025-04-09
امل طالب تعلق على قضية يوسف رجي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
13:03
الجيش دخل وحزب الله انسحب.. بداية التسليم!
خاص الجديد
13:03
الجيش دخل وحزب الله انسحب.. بداية التسليم!
عربي و دولي
07:23
إسرائيل "ستتحرك" في لبنان بهذه الحالة!
عربي و دولي
07:23
إسرائيل "ستتحرك" في لبنان بهذه الحالة!
محليات
07:36
بضربة دراج.. سقط الطلاب على "سليم سلام" (صورة)
محليات
07:36
بضربة دراج.. سقط الطلاب على "سليم سلام" (صورة)
محليات
06:36
حزب الله يطلب توخي الدقة!
محليات
06:36
حزب الله يطلب توخي الدقة!
محليات
01:11
"3 سيناريوهات لتسليم سلاح حزب الله" (نداء الوطن)
محليات
01:11
"3 سيناريوهات لتسليم سلاح حزب الله" (نداء الوطن)
محليات
03:28
على طريق المطار.. إحراق لافتة تحمل شعار "العهد الجديد" (صورة)
محليات
03:28
على طريق المطار.. إحراق لافتة تحمل شعار "العهد الجديد" (صورة)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025