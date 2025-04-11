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"ذكر وأنثى" يشعلان جدلاً في وزارة التربية | التفاصيل في النشرة المسائية
2025-04-11 | 12:31
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"ذكر وأنثى" يشعلان جدلاً في وزارة التربية | التفاصيل في النشرة المسائية
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"ذكر وأنثى" يشعلان جدلاً في وزارة التربية | التفاصيل في النشرة المسائية
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مراسلة الجديد: وصول المحقق العدلي طارق البيطار الى قصر عدل بيروت لاستجواب كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا في ملف تفجير المرفأ
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