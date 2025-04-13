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رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ "وهلق شو": الطرفان الإيراني والأميركي لا يريدان الحرب لكن حتى الآن فرص التوصّل إلى اتفاق بينهما أو عدمه لا تزال متساوية
2025-04-13 | 14:11
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رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ "وهلق شو": الطرفان الإيراني والأميركي لا يريدان الحرب لكن حتى الآن فرص التوصّل إلى اتفاق بينهما أو عدمه لا تزال متساوية
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