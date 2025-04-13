الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد حسن جوني لـ وهلق شو: إما الإيمان بالدولة اللبنانية ومؤسساتها أو إقامة إمارة شيعية وما يحصل في الجنوب من اعتداءات هو امتداد للحرب الأخيرة

ديانا منعم لـ "وهلق شو": لا نتلقى تمويلاً خارجيًا وأهداف جمعيتنا واضحة وتتمثل في "استعادة السيادة، إقامة دولة مدنية، وتحقيق إصلاح سياسي واقتصادي" وما نتعرض له من حملات ليس جديدًا على الجمعية