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مراسلة الجديد: خلال جلسة اللجان المشتركة، أبدى النواب تحفظهم على استناد مجلس الوزراء إلى "رغبة صندوق النقد" الواردة في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية
2025-04-16 | 06:26
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مراسلة الجديد: خلال جلسة اللجان المشتركة، أبدى النواب تحفظهم على استناد مجلس الوزراء إلى "رغبة صندوق النقد" الواردة في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية
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مراسلة الجديد: خلال جلسة اللجان المشتركة، أبدى النواب تحفظهم على استناد مجلس الوزراء إلى "رغبة صندوق النقد" الواردة في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية
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