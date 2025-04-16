معلومات الجديد: البلبلة من تصريح الرئيس عون جاءت على خلفية حديثه عن الحشد الشعبي بأن الظروف تغيرت في سوريا والعراق ولبنان واليمن وتساعد على الحديث مع حزب الله بوضع هواجسه على الطاولة ويدع الدولة تحلّه