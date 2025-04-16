مصادر مقربة من بعبدا للجديد عن كلام الرئيس عون: ما قصده هو تطور مسار الحشد الشعبي من خارج عن سلطة الحكومة الى مشرع تحت سلطتها بعد تسوية وضعه داخلياً في العراق ولا إساءة مقصودة في كلامه إلى العراق