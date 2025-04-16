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2025-04-16 | 13:15
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مصادر دبلوماسية للجديد: باريس وبالتنسيق مع السعودية ارجأت المؤتمر الذي كان يفترض أن ينعقد قريباً لإعادة إعمار لبنان إلى الخريف المقبل دون تحديد موعد ثابت لذلك إفساحاً بالمجال للحكومة لتنفيذ الإصلاحات
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