مصادر سياسية للجديد: علاقة السعودية بالرئيس نبيه بري في أفضل مراحلها ومبنية على التعاون والتواصل قائم

مصادر سياسية للجديد: الموقف الجامع للرئاسات الثلاث هو ضروة حصرية السلاح دون أي استفزاز باستخدام تعبير نزع السلاح على أن ينسّق الرئيس عون مراحلها مع الرئيس بري