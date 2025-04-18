الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
14:10
"شيلوها من قاموسكن".. نعيم قاسم: لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله!
09:45
مقتل 4 بينهم بريطانيان وإسرائيلي في إيطاليا (فيديو)
06:31
فضل شاكر يخرج عن صمته.. هذه حقيقة براءته!
05:33
بعد 6 عقود من البحث.. القطط البرتقالية تكشف سرّها!
2025-04-17
مروحيات للجيش اللبناني في سماء العاصمة (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة بين بلدتي عيتا الشعب ورميش
2025-04-18 | 11:47
A-
A+
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة بين بلدتي عيتا الشعب ورميش
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: إستهداف سيارة بين بلدتي عيتا الشعب ورميش وتسجيل إصابة
الوكالة الوطنية: سقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في عيتا الشعب
مراسل الجديد: شهيد جراء استهداف سيارة في عيتا الشعب
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة بين بلدتي عيتا الشعب ورميش
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الغارة
الاسرائيلية
استهدفت
سيارة
بلدتي
الشعب
ورميش
العودة الى الأعلى
الحدث - حسين شعيتو - الحلقة الكاملة
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام غادر بعد جلسة مجلس الوزراء الى لاهاي في زيارة خاصة وسريعة تتعلق بنقل مقتنيات شخصية الى بيروت
اقرأ ايضا في خاص الجديد
09:35
هنا بيروت - طوني بولس - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - طوني بولس - الحلقة الكاملة
09:35
هنا بيروت - طوني بولس - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - طوني بولس - الحلقة الكاملة
05:42
الحدث - حسين شعيتو - الحلقة الكاملة
05:42
الحدث - حسين شعيتو - الحلقة الكاملة
2025-04-17
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام غادر بعد جلسة مجلس الوزراء الى لاهاي في زيارة خاصة وسريعة تتعلق بنقل مقتنيات شخصية الى بيروت
2025-04-17
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام غادر بعد جلسة مجلس الوزراء الى لاهاي في زيارة خاصة وسريعة تتعلق بنقل مقتنيات شخصية الى بيروت
يحدث الآن
محليات
14:29
بالفيديو.. نعيم قاسم يرفض نزع سلاح حزب الله
محليات
14:10
"شيلوها من قاموسكن".. نعيم قاسم: لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله!
محليات
14:08
نعيم قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار هو حصراً في جنوب نهر الليطاني ونفذنا كل ما علينا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
02:04
فساد يضرب وزارة سيادية.. وسلام يرفض التدخل!
2025-04-17
وفاء عامر بدعوة خاصة لـ سلاف فواخرجي بعد قرار نقابة الفنانين السوريين
2025-04-17
وزيرة التربية تعلن تمديد العام الدراسي.. وإليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية!
13:53
نعيم قاسم: نحن نعطي الدبلوماسية فرصتها لكنها ليست مفتوحة ومن يحسبون أننا ضعفاء هم واهمون
2025-02-17
يديعوت احرونوت: المستهدف في صيدا هو محمد شاهين وهو مسؤول عسكري بارز في حماس
2025-04-17
الانتخابات البلدية.. مكتب الرئيس سلام يصدر توضيحاً
بالفيديو
بالفيديو
13:01
مقدمة النشرة المسائية 18-04-2025
09:35
هنا بيروت - طوني بولس - الحلقة الكاملة
2025-04-17
مقدمة النشرة المسائية 17-04-2025
2025-04-17
الحدث - السيد جعفر فضل الله - الحلقة الكاملة
2025-04-17
جلسة وزارية في بعبدا.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-04-16
مقدمة النشرة المسائية 16-04-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
09:25
من هو "محمد جعفر عبدالله" الذي اغتالته اسرائيل في صيدا؟
عربي و دولي
09:25
من هو "محمد جعفر عبدالله" الذي اغتالته اسرائيل في صيدا؟
محليات
07:10
غموض يلّف مصير قيادي بارز وحزب الله يوّضح!
محليات
07:10
غموض يلّف مصير قيادي بارز وحزب الله يوّضح!
محليات
11:00
غادرت منزلها في الضاحية.. ولم تعُد! (صورة)
محليات
11:00
غادرت منزلها في الضاحية.. ولم تعُد! (صورة)
فن
06:31
فضل شاكر يخرج عن صمته.. هذه حقيقة براءته!
فن
06:31
فضل شاكر يخرج عن صمته.. هذه حقيقة براءته!
عربي و دولي
04:50
خلال 48 ساعة وبطائرة لبنانية.. هكذا هرب الأسد أمواله!
عربي و دولي
04:50
خلال 48 ساعة وبطائرة لبنانية.. هكذا هرب الأسد أمواله!
منوعات
09:46
حاول اختطاف طائرة.. فقُتل! (فيديو)
منوعات
09:46
حاول اختطاف طائرة.. فقُتل! (فيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025