بهذا يقبل حزب الله.. ماذا طرح الرئيس عون؟

تتفاعل الردود على تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا. ووفق مصادر أميركية للجديد، فإن هذه التصريحات المرتبطة بملف السلاح تعرقل إعادة الإعمار وتعيق الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ودفع الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. وتشدد المصادر على أن استمرار الخطاب التصعيدي ورفض حصر السلاح بيد الدولة يعيقان مسار النهوض.



في المقابل، لم يصدر تعليق مباشر من قصر بعبدا، إلا أن مصادر مقربة أكدت للجديد أن الرئيس جوزاف عون مستمر في العمل على حصر السلاح بيد الدولة جنوب وشمال الليطاني، وانتشار الجيش وفق آلية تراعي المصلحة الوطنية والسلم الأهلي وتنفذ القرارات الدولية.

