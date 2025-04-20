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مراسل الجديد: شهيد في حصيلة أولية عقب إستهداف سيارة بصاروخ موجه من مسيّرة في بلدة كوثرية السياد
2025-04-20 | 05:23
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مراسل الجديد: شهيد في حصيلة أولية عقب إستهداف سيارة بصاروخ موجه من مسيّرة في بلدة كوثرية السياد
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