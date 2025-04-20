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10:11
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09:23
غارات عنيفة على أطراف مليتا ومرتفعات إقليم التفاح (فيديو)
08:34
بالفيديو - مراسل الجديد: 3 غارات إستهدفت الأطراف الحرجية لبلدة أرنون
08:32
لحظة إنفجار الآلية التابعة للجيش في بريقع (فيديو)
خاص الجديد
من بريقع.. الجديد تنقل الصورة وآخر المستجدات
2025-04-20 | 08:42
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من بريقع.. الجديد تنقل الصورة وآخر المستجدات
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مراسل الجديد: سلسلة غارات عنيفة من الطيران الحربي إستهدفت أطراف مليتا ومرتفعات إقليم التفاح
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