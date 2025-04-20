حسين أيوب لـ وهلق شو: مخابرات الجيش القت القبض على خلية من تنظيم اسلامي فلسطيني وواضح ان العمل ليس فرديا وهناك تنصل رسمي من كل القيادات الفلسطينية وليس هناك اي رابط بين الخلية وحزب الله