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بري عن الصراع مع اسرائيل وملف السلاح للجديد: "نحنا نفذنا اللي علينا خليهن ينفذوا اللي عليهن ومن بعدها لكل حادث حديث"
2025-04-21 | 12:13
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بري عن الصراع مع اسرائيل وملف السلاح للجديد: "نحنا نفذنا اللي علينا خليهن ينفذوا اللي عليهن ومن بعدها لكل حادث حديث"
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السلاح
للجديد:
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ينفذوا
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