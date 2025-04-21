معلومات الجديد: قانونا تعديل القانون الانتخابي البلدي مدرجان على جدول اعمال جلسة الخميس النيابية والاتجاه العام هو نحو اعتماد اللوائح المقفلة للبلديات الكبرى وهذا التعديل لا يستدعي تأجيل الانتخابات