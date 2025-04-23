"حزب الله لم يُهزم".. مواقف جديدة للسفير الايراني في لبنان عبر "الجديد"





وأكد أنه "لم نوجه بعد دعوة رسمية الى الرئيس اللبناني جوزاف عون لزيارة إيران ونحن نتفهم الظروف اللبنانية".



وأشار السفير الايراني، إلى أن "لا نقبل بإجبار إيران على الاختيار بين الحل او الحرب".

وتابع أماني: "نريد المشاركة في دعم الشعب اللبناني المتضرر من العدوان الاسرائيلي ونتواصل مع الجهات الدولية بهذا الصدد ونسعى للتعاون مع الحكومة اللبنانية بهدف إعادة الإعمار".وأكد أنه "لم نوجه بعد دعوة رسمية الى الرئيس اللبناني جوزاف عون لزيارة إيران ونحن نتفهم الظروف اللبنانية".وأشار السفير الايراني، إلى أن "لا نقبل بإجبار إيران على الاختيار بين الحل او الحرب".

ولفت أماني إلى أنه "تبلغت استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تغريداتي حول السلاح لكني اعتذرت عن الحضور اليوم ولم يحدد لي بعد موعداً آخر".وحول تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية، أشار السفير الايراني إلى أنه "نحن نلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون".وشدد على أن "حزب الله وحركة حماس لم يُهزما".