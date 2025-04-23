"أكشن" في جلسة الخميس والسبب انتخابات الجنوب | التفاصيل في نشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية: يا بيروت.. يعترفُ النوابُ غداً بأنّا لم نُنْصِفْكِ، لكنهم يَختلفُونَ على تعديلاتِ قانونِ بلديتِها وصلاحياتِ مُحافِظِها الطاغية، وعلى مُناصَفتِها وديمقراطيتِها وتنوُّعِها، كلُّ ذلك تحتَ سقفِ جلسةٍ تشريعية كان هدفُها انتشالَ بيروت من بُوسطة الطوائف، لكنها قد تقَعُ تحت عَجَلاتِ المِحْدَلةِ الحزبية.
جلسةٌ نيابيةٌ عاصفة صباحَ الخميس، وبحَسَبِ مصادرَ نيابيةٍ تسود الضبابيةُ مشهديةَ الجلسة وتحديدا فيما يرتبط بملف الانتخابات البلدية، واللوائحِ المقفلة في العاصمة بيروت. في الاثناء يصل رئيسُ الحكومة نواف سلام الى بيروت الخميس بعد رحلةِ عملٍ شخصية في لاهاي.