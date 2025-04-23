السعودية للبنان: أهلاً بكم؟! | التفاصيل في النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية: يا بيروت.. يعترفُ النوابُ غداً بأنّا لم نُنْصِفْكِ، لكنهم يَختلفُونَ على تعديلاتِ قانونِ بلديتِها وصلاحياتِ مُحافِظِها الطاغية، وعلى مُناصَفتِها وديمقراطيتِها وتنوُّعِها، كلُّ ذلك تحتَ سقفِ جلسةٍ تشريعية كان هدفُها انتشالَ بيروت من بُوسطة الطوائف، لكنها قد تقَعُ تحت عَجَلاتِ المِحْدَلةِ الحزبية.