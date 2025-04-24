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مراسلة الجديد: رفع الجلسة التشريعية حتى الساعة السادسة مساءً
2025-04-24 | 07:43
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مراسلة الجديد: رفع الجلسة التشريعية حتى الساعة السادسة مساءً
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مراسلة الجديد: رفع الجلسة التشريعية حتى الساعة السادسة مساءً
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مراسلة الجديد: تأجيل البحث بكل مشاريع القوانين المرتبطة بالبلديات والإبقاء على القانون الحالي وإحالة مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة
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