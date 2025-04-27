الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:12
بالفيديو - عز الدين لـ الجديد عن إمكانية تحرّك "الحزب": لكل حادث حديث
11:50
من زاوية أخرى.. الغارة على منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)
11:12
حيفا مقابل الضاحية؟ إليكم حقيقة الخبر!
08:23
بالفيديو: على البحر.. طار في الهواء!
03:20
"سيلفي" في حضرة الوداع البابوي (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف "الهنغار" المهدّد في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية
2025-04-27 | 11:18
A-
A+
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف "الهنغار" المهدّد في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: غارة تحذيرية ثالثة تستهدف "الهنغار" المهدّد في الضاحية الجنوبية
مراسلة الجديد: غارة تحذيرية ثانية تستهدف "الهنغار" المهدّد في الضاحية الجنوبية
دخان كثيف يتصاعد من "الهنغار" المُستهدف في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف "الهنغار" المهدّد في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
إسرائيلية
عنيفة
تستهدف
"الهنغار"
المهدّد
منطقة
الحدث
بالضاحية
الجنوبية
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: استشهاد مواطن جراء استهدافه من قبل مسيرة إسرائيلية أثناء عمله في مزرعة يملكها بين حلتا ووادي خنسا في منطقة العرقوب
معلومات الجديد: وفد أمني عربي سيزور لبنان لرفع تقارير الى الدول العربية الخليجية عن مدى إستجابة السلطات اللبنانية لمعايير السلامة وضبط أمن المرافق الحيوية وبينها مطار بيروت
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:23
ياسين جابر لـ "وهلق شو": وزير الطاقة سيزور قطر نهاية الأسبوع لبحث موضوع الكهرباء
14:23
ياسين جابر لـ "وهلق شو": وزير الطاقة سيزور قطر نهاية الأسبوع لبحث موضوع الكهرباء
14:23
ياسين جابر لـ "وهلق شو": نحن اليوم على اللائحة الرمادية وقد يتم وضعنا على اللائحة السوداء ما لم نقر قوانين الإصلاح المالي
14:23
ياسين جابر لـ "وهلق شو": نحن اليوم على اللائحة الرمادية وقد يتم وضعنا على اللائحة السوداء ما لم نقر قوانين الإصلاح المالي
14:12
وزير المالية ياسين جابر لـ "وهلق شو": نحن أبلغنا صندوق النقد والبنك الدولي أننا سوف نقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي وليس للقضاء على المصارف
14:12
وزير المالية ياسين جابر لـ "وهلق شو": نحن أبلغنا صندوق النقد والبنك الدولي أننا سوف نقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي وليس للقضاء على المصارف
يحدث الآن
خاص الجديد
14:23
ياسين جابر لـ "وهلق شو": وزير الطاقة سيزور قطر نهاية الأسبوع لبحث موضوع الكهرباء
خاص الجديد
14:23
ياسين جابر لـ "وهلق شو": نحن اليوم على اللائحة الرمادية وقد يتم وضعنا على اللائحة السوداء ما لم نقر قوانين الإصلاح المالي
خاص الجديد
14:12
وزير المالية ياسين جابر لـ "وهلق شو": نحن أبلغنا صندوق النقد والبنك الدولي أننا سوف نقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي وليس للقضاء على المصارف
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-04-05
غادرت منزلها ولم تعد! (صورة)
2025-04-26
جسم مشبوه في رياق... والجيش يعمل على تفجيره!
10:05
الجيش الإسرائيلي: انذار عاجل ومهم بعد قليل الى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت
12:18
نتنياهو: الجيش هاجم بقوة البنية التحتية التي خزن فيها حزب الله صواريخ دقيقة
2025-01-14
السفير المصري هنأ سلام مؤكداً دعم مصر لاستقرار لبنان
2025-03-18
الجيش الإسرائيلي: نواصل مهاجمة أهداف لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة
بالفيديو
بالفيديو
13:09
مقدمة النشرة المسائية 27-04-2025
12:44
الضاحية بعد الغارة.. الجديد تنقل المشهد كاملاً
10:29
بث مباشر: آخر التحديثات بعد تهديد إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية
2025-04-26
تحت وَقودِ بندر عباس وإنفجارِ ميناء رجائي الإيراني.. (مقدمة النشرة المسائية)
2025-04-26
مقدمة النشرة المسائية 26-04-2025
2025-04-26
من مسافة قريبة.. فيديو يوثق لحظة الإنفجار بإيران
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:48
ماذا ستستهدف اسرائيل في الضاحية الجنوبية؟ (صورة)
محليات
10:48
ماذا ستستهدف اسرائيل في الضاحية الجنوبية؟ (صورة)
خاص الجديد
11:12
حيفا مقابل الضاحية؟ إليكم حقيقة الخبر!
خاص الجديد
11:12
حيفا مقابل الضاحية؟ إليكم حقيقة الخبر!
خاص الجديد
10:29
بث مباشر: آخر التحديثات بعد تهديد إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية
خاص الجديد
10:29
بث مباشر: آخر التحديثات بعد تهديد إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية
خاص الجديد
09:19
نائب القوات يشعلها مع الحزب: "يحلّو عنّا.. الله معهن"! (فيديو)
خاص الجديد
09:19
نائب القوات يشعلها مع الحزب: "يحلّو عنّا.. الله معهن"! (فيديو)
عربي و دولي
07:36
بيان لحزب الله عن إنفجار ميناء رجائي
عربي و دولي
07:36
بيان لحزب الله عن إنفجار ميناء رجائي
عربي و دولي
11:44
بعد غارة الضاحية.. هذا ما طالب فيه الرئيس عون!
عربي و دولي
11:44
بعد غارة الضاحية.. هذا ما طالب فيه الرئيس عون!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025