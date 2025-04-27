وزير العدل عادل نصار لـ #وهلق_شو: إدانة صارخة للاعتداء الاسرائيلي على الضاحية اليوم وهذا الاعتداء ليس فيه أي " لو" ولا نربط هذا الموضوع بملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية