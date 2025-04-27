عادل نصار لـ #وهلق_شو: مشروع استقلالية القضاء سلك مساره في اللجان النيابية وعقدنا خلوة في بكفيا لدرسه دامت 4 أيام وتم ارساله الى مجلس القضاء الاعلى

عادل نصار لـ #وهلق_شو: الرئيس بري إبن العدلية وهو حريص جداً جداً على حماية الجسم القضائي ويتعامل بشكل مؤسساتي وكل ما يقال في الاعلام لا يجب ان يُعطى اي جدية