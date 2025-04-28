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مراسل الجديد: تحليق دائري مستمر للطائرات المسيرة فوق منطقة محددة بالضاحية الجنوبية لبيروت
مراسل الجديد: تحليق دائري مستمر للطائرات المسيرة فوق منطقة محددة بالضاحية الجنوبية لبيروت
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مصدر عسكري لـ "الجديد": لا صحة لما ادعاه احد الصحفيين عن تبلغ الجيش من العدو بعملية الاعتداء على الضاحية ليل امس وكذلك الخبر عن منع الجيش من الدخول إلى الضاحية الجنوبية
2025-04-28 | 05:56
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مصدر عسكري لـ "الجديد": لا صحة لما ادعاه احد الصحفيين عن تبلغ الجيش من العدو بعملية الاعتداء على الضاحية ليل امس وكذلك الخبر عن منع الجيش من الدخول إلى الضاحية الجنوبية
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مراسل الجديد: تحليق دائري مستمر للطائرات المسيرة فوق منطقة محددة بالضاحية الجنوبية لبيروت
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