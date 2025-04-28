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مصادر أميركية للجديد: كان من المفترض أن يدخل الجيش اللبناني إلى المستودع في منطقة الحدث في الضاحية كما دخل إلى مستودعات أخرى تابعة لحزب الله في كفرشيما وجدرا وغيرها
2025-04-28 | 13:08
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مصادر أميركية للجديد: كان من المفترض أن يدخل الجيش اللبناني إلى المستودع في منطقة الحدث في الضاحية كما دخل إلى مستودعات أخرى تابعة لحزب الله في كفرشيما وجدرا وغيرها
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خاص الجديد
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