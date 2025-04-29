معلومات الجديد: اسم جديد سيتولى رئاسة لجنة الإشراف على قرار وقف النار بعد غاسبر جيفرز الذي يجول الأربعاء على الرؤساء الثلاثة على أن يتم الكشف عن إسم الضابط الجديد غداً