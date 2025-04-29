معلومات الجديد: إحدى المرجعيات السياسية تبلغت بزيارة الجنرال جيفرز يوم الأربعاء ويرافقه فيها جنرال آخر دون أية تفاصيل أو توضيحات إضافية

مصادر سياسية للجديد عن الحوار بين الرئيس عون وحزب الله: التواصل قائم لكن عن بُعد والرئيس نبيه بري لم يشغّل محركاته الحوارية لليوم لانه سبق وأن اعلن ثوابته في الانسحاب الاسرائيلي ووقف العدوان أولاً