"رجي" يهز السلاح.. والرئيس ثابت!

وقالت مصادر مطلعة على نقاش الجلسة الاولى للجلسة إن وزير الخارجية يوسف رجي كان قائد الحملة بوجه السلاح وعلى رأسه سلاح حزب الله الا أن رئيس الجمهورية جوزيف عون استمر في حكمته ومنطق الحوار قائلا إن حصرية السلاح قرار اتخذ وتبنته الحكومة و الاطراف السياسية كافة بانتظار اكتمال الظروف اللوجستية المتعلقة بانسحاب العدو الاسرائيلي واسترداد الاسرى ووقف العدوان وعلقت مصادر مطلعة على موقف حزب الله للجديد بالقول إن علاقة الحزب مع رئيس الجمهورية لا تزال إيجابية وهادئة ومنطقية وواقعية قضائيا ، وضمن مشروع استقلالية القضاء صادق مجلس الوزراء على تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى. خمسة قضاة يختارهم القضاة وخمسة بالانتخاب وتم التوافق على تحصين القضاة من خلال عدم نقلهم في اثناء خدمتهم الا برضاهم او لارتكابهم اخطاء.