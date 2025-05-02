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"رجي" يهز السلاح.. والرئيس ثابت!

2025-05-02 | 13:26
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&quot;رجي&quot; يهز السلاح.. والرئيس ثابت!
"رجي" يهز السلاح.. والرئيس ثابت!

يتفاعل النقاش الرسمي في موضوع السلاح ودخل مجلس الدفاع الاعلى على خط سلاح المخيمات والتصرفات التي تقحم لبنان في أزمات أمنية ورأت المصادر أن ما صدر من مجلس الدفاع الاعلى من موقف بوجه حماس وتحذيرها ليس سوى كلام منطقي لا يمكن لأي عاقل إلا أن يقبله وختمت هذه المصادر أن لا جديد تجاه حماس قد يقلق المقاومة وعلى رأسها حزب الله.

وقالت مصادر مطلعة على نقاش الجلسة الاولى للجلسة إن وزير الخارجية يوسف رجي كان قائد الحملة بوجه السلاح وعلى رأسه سلاح حزب الله الا أن رئيس الجمهورية جوزيف عون استمر في حكمته ومنطق الحوار قائلا إن حصرية السلاح قرار اتخذ وتبنته الحكومة و الاطراف السياسية كافة بانتظار اكتمال الظروف اللوجستية المتعلقة بانسحاب العدو الاسرائيلي واسترداد الاسرى ووقف العدوان وعلقت مصادر مطلعة على موقف حزب الله للجديد بالقول إن علاقة الحزب مع رئيس الجمهورية لا تزال إيجابية وهادئة ومنطقية وواقعية قضائيا ، وضمن مشروع استقلالية القضاء صادق مجلس الوزراء على تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى. خمسة قضاة يختارهم القضاة وخمسة بالانتخاب وتم التوافق على تحصين القضاة من خلال عدم نقلهم في اثناء خدمتهم الا برضاهم او لارتكابهم اخطاء.
 
"رجي" يهز السلاح.. والرئيس ثابت!

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معلومات الجديد: المجلس الأعلى للدفاع سيناقش ملف حركة حماس في لبنان على أن يمنع عنها العمل العسكري ومحاسبة الحركة عن أي خرق
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