فساد إنتخابي في الشمال.. وأمن الدولة بالمرصاد

وأوضحت المصادر أن أحدهما تقاضى 15 مليون ليرة مقابل إبقاء هويته محجوزة في منزله، فيما تسلّم الآخر 65 مليونًا قبل أن يعيد جزءًا منها بعد تردّده في إتمام الاتفاق.وأضافت المصادر أن التحقيق شمل أيضًا شخصين يُشتبه بتورطهما في تقديم الرشاوى لصالح أحد المرشحين للانتخابات البلدية، وقد أُحيل الملف إلى القضاء المختص.