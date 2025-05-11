مراسلة الجديد: فوز لائحة "ضيعتنا بتجمعنا" المدعومة من الوطني الحر والحزب القومي بـ9 أعضاء مقابل 6 للائحة "بينو بتجمعنا" المدعومة من القوات اللبنانية والحزب الشيوعي في بلدة بينو – عكار