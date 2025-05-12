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طار دونالد ترامب الى السعودية على أجنحة حمساوية (مقدمة النشرة المسائية)
2025-05-12 | 13:30
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طار دونالد ترامب الى السعودية على أجنحة حمساوية (مقدمة النشرة المسائية)
مقدمة النشرة المسائية:
طار دونالد ترامب الى السعودية على أجنحةٍ حمساويةٍ اَهدَته عُربونَ وصولٍ عبر اطلاقِ سَراح الأسيرِ الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر..
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