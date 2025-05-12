طار دونالد ترامب الى السعودية على أجنحة حمساوية (مقدمة النشرة المسائية)

معلومات الجديد: وزير الداخلية أوعز بنقل 5 لجان قيد لتسريع وإنهاء عملية الفرز في طرابلس بعد رصد خلل وشوائب في عدد من الأقلام ولا صحة لما يُشاع عن إعادة فرز الأصوات بشكل كامل