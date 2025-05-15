مزادات وتسوق حصري على الجديد !! أندر القطع وأفضل الأسعار ولأول مرة في الشرق الأوسط .. تابعوا Souq888 الليلة الساعة 6 مساءً مباشرة على الهواء

الناشطة ليما سلوم لـ #هنا_بيروت: نتابع عن قرب الأحداث السياسية التي تحصل في لبنان والتغيير يجب أن يبدأ من الشعب خاصة أن الإهمال الحاصل في البلد نتحمل جزءاً من مسؤوليته في الإقتراع