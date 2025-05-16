مراسل الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام سيلتقي الليلة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الفلسطيني محمود عباس

النائب جورج عقيص لـ الجديد: كل كلام عن تحالف بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" في مدينة زحلة غير صحيح وفي حال قرّروا دعمنا فنحن مرحّبون ولكن من دون أيّ إتفاق ثنائي