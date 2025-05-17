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مراسلة الجديد: 24 بلدية فازت بالتزكية في قضاء بعلبك الهرمل
2025-05-17 | 14:57
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مراسلة الجديد: 24 بلدية فازت بالتزكية في قضاء بعلبك الهرمل
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خاص الجديد
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الجديد:
بلدية
بالتزكية
بعلبك
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