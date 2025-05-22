عين التينة.. مراسم إستقبال الرئيس الفلسطيني (فيديو).

عين التينة.. مراسم إستقبال الرئيس الفلسطيني#أخبار_الجديد @rifakil@zahraafardoune pic.twitter.com/nY3QunF47o
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 22, 2025
عين التينة.. مراسم إستقبال الرئيس الفلسطيني#أخبار_الجديد @rifakil@zahraafardoune pic.twitter.com/nY3QunF47o
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