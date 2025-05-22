مراسل الجديد: تحليق للمسيّرات الإسرائيلية والطيران الحربي في أجواء جنوب لبنان

أفادت مراسلة "الجديد" من واشنطن جوزفين ديب، بأن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أجلّت زيارتها إلى لبنان إلى وقت لاحق قريب، مشيرة إلى أن الزيارة "لن تكون خالية الوفاض" وهذا سبب أساسي في التأجيل. وأشارت معلومات "الجديد" أن الإصلاحات وإعادة هيكلة المصارف شرط أساسي، في ظل أجواء سلبية من صندوق النقد الدولي تجاه بيروت بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
أفاد مراسل الجديد عن تعرض منزل النائب ياسين ياسين في بلدة غزة – البقاع الغربي لهجوم كبير نفذه عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرًا في البلدة، والتي اتخذ فيها النائب ياسين موقفًا حياديًا من طرفي التنافس.