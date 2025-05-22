مراسل الجديد: تحليق للمسيّرات الإسرائيلية والطيران الحربي في أجواء جنوب لبنان

أفاد مراسل الجديد عن تعرض منزل النائب ياسين ياسين في بلدة غزة – البقاع الغربي لهجوم كبير نفذه عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرًا في البلدة، والتي اتخذ فيها النائب ياسين موقفًا حياديًا من طرفي التنافس.

