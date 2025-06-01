جابر لـ "وهلق شو": العلاقة مع سلام يجب ان تلاقي طريقها للحل لان التحديات التي تواجهنا مصيرية

العميد المتقاعد خليل الحلو لـ "وهلق شو ": إستخدام القوة ليس مطلوباً في موضوع "السلاح" ولكن كيفية التعاطي مع هذا الأمر غير واضح حتى الآن والتركيز حالياً على التفاوض الحاصل بين منظمة التحرير وحماس