جابر لـ "وهلق شو ": الحكومة تبذل جهداً كبيراً في ملف إعادة الإعمار التي تقدر كلفته بـ 7 مليار دولار وعلى الصعيد المحلي تم تشكيل لجنة تُعنى بمتابعة هذا الملف