الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:20
حياة مواطن في خطر! (فيديو)
07:36
ليلة العيد.. إنتحر داخل مسجد!
06:42
عقب قصف الضاحية.. أدرعي ينشر محادثة بين لبنانيين!
06:15
علم "حزب الله" على آلية لليونيفيل! (فيديو)
05:09
إحتراق مطعم في كورنيش المزرعة ببيروت (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه منطقة المرج في أطراف بلدة حولا
2025-06-07 | 06:53
A-
A+
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه منطقة المرج في أطراف بلدة حولا
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية ثانية بين بلدتي حولا ومركبا
مراسل الجديد: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة يارون ولا إصابات
الوكالة الوطنية: محلقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل صوتية في محيط أحد المنازل المدمرة في بلدة كفركلا
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بإتجاه منطقة المرج في أطراف بلدة حولا
خاص الجديد
محليات
الجديد:
محلقة
اسرائيلية
قنبلة
صوتية
بإتجاه
منطقة
المرج
أطراف
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: قوة عسكرية اسرائيلية تختطف أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا وتقتاده إلى الأراضي المحتلة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:14
مراسل الجديد: قوة عسكرية اسرائيلية تختطف أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا وتقتاده إلى الأراضي المحتلة
06:14
مراسل الجديد: قوة عسكرية اسرائيلية تختطف أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا وتقتاده إلى الأراضي المحتلة
05:16
الحدث - علي مراد - الحلقة الكاملة
الحدث - علي مراد - الحلقة الكاملة
05:16
الحدث - علي مراد - الحلقة الكاملة
الحدث - علي مراد - الحلقة الكاملة
04:23
بعد بثّ حلقة "يسقط حكم الفاسد" عبر الجديد حول الأدوية المزورة أوقفت الجرائم المالية المدعو حسين حجازي على خلفية تورّطه في الملف
04:23
بعد بثّ حلقة "يسقط حكم الفاسد" عبر الجديد حول الأدوية المزورة أوقفت الجرائم المالية المدعو حسين حجازي على خلفية تورّطه في الملف
يحدث الآن
محليات
12:48
وزارة الإعلام تحذر من من أي تواصل مع الاحتلال
محليات
11:18
بعد اتصالات نيابية.. "الإغاثة" تبدأ خطواتها لدعم متضرري الضاحية
فن
10:15
ماجد المهندس يؤدي مناسك الحج برفقة فريقه الفني
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
01:46
صورة مثيرة .. بين لامين يامال وكيليان مبابي
2025-06-05
ورشة تأهيل طريق المطار متواصلة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-01-11
الحدث - غازي العريضي - الحلقة الكاملة
2025-06-05
كيف سيكون الطقس خلال عيد الأضحى؟
2025-04-02
فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً
2025-06-05
انهيار أبناء حنان اللولو في جنازتها.. مشاهد مؤثرة وغياب تام للفنانين السوريين
بالفيديو
بالفيديو
10:04
هنا بيروت - جاك حكيم - الحلقة الكاملة
05:16
الحدث - علي مراد - الحلقة الكاملة
13:55
أزمة النفايات تتفاعل في بيروت.. وهذه أسبابها!
13:04
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2025
2025-06-06
الحدث - فيصل الصايغ - الحلقة الكاملة
2025-06-05
مقدمة النشرة المسائية 05-06-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
06:42
عقب قصف الضاحية.. أدرعي ينشر محادثة بين لبنانيين!
عربي و دولي
06:42
عقب قصف الضاحية.. أدرعي ينشر محادثة بين لبنانيين!
عربي و دولي
07:45
رسوم التأشيرات.. سوريا تعفي لبنان!
عربي و دولي
07:45
رسوم التأشيرات.. سوريا تعفي لبنان!
عربي و دولي
13:41
بشأن لبنان.. طلبٌ لفرنسا من إسرائيل!
عربي و دولي
13:41
بشأن لبنان.. طلبٌ لفرنسا من إسرائيل!
عربي و دولي
13:25
ليلة الغارات.. الجيش دخل الليلكي ولكن!
عربي و دولي
13:25
ليلة الغارات.. الجيش دخل الليلكي ولكن!
محليات
03:46
سمير جعجع: "الحلّ إِنّك تفكّ عن سمانا"
محليات
03:46
سمير جعجع: "الحلّ إِنّك تفكّ عن سمانا"
منوعات
05:09
إحتراق مطعم في كورنيش المزرعة ببيروت (فيديو)
منوعات
05:09
إحتراق مطعم في كورنيش المزرعة ببيروت (فيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025