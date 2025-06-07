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خاص الجديد

بعد "يسقط حكم الفاسد": ملاحقات وتوقيفات جديدة (تقرير)

2025-06-07 | 15:34
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بعد &quot;يسقط حكم الفاسد&quot;: ملاحقات وتوقيفات جديدة (تقرير)
بعد "يسقط حكم الفاسد": ملاحقات وتوقيفات جديدة (تقرير)


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بعد "يسقط حكم الفاسد": ملاحقات وتوقيفات جديدة (تقرير)

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بعد بثّ حلقة "يسقط حكم الفاسد" عبر الجديد حول الأدوية المزورة أوقفت الجرائم المالية المدعو حسين حجازي على خلفية تورّطه في الملف
فضيحة تهريب الدواء عبر مطار بيروت.. التفاصيل والمتورطون والشاهد الملك | تابعوا الآن "يسقط حكم الفاسد"

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لبنان واقعٌ في منطقة ضغط إسرائيلية (مقدمة النشرة المسائية)
13:56

لبنان واقعٌ في منطقة ضغط إسرائيلية (مقدمة النشرة المسائية)

لتاريخه، وبلوغاً نحو أيام ما بعدَ الاضحى فإن لبنان واقعٌ في منطقة ضغط إسرائيلية باتت تحاصر بعبدا "خط نار" وتُرَسِّم لها حدود سحب السلاح بأداة شرطية.. وتداعيات الخميس المدمر في الضاحية الجنوبية تبقى ماثلة كتهديد يُراد تكراره ويرتفع فوق موسم سياحي بدأ بتلمّس طلائعَ رحلاته إلى لبنان، حيث سجل مطار بيروت في اليومين الماضيين نسبةَ وافدين هي الاعلى منذ العام الفين وتسعة َعشرَ.

13:56

لبنان واقعٌ في منطقة ضغط إسرائيلية (مقدمة النشرة المسائية)

لتاريخه، وبلوغاً نحو أيام ما بعدَ الاضحى فإن لبنان واقعٌ في منطقة ضغط إسرائيلية باتت تحاصر بعبدا "خط نار" وتُرَسِّم لها حدود سحب السلاح بأداة شرطية.. وتداعيات الخميس المدمر في الضاحية الجنوبية تبقى ماثلة كتهديد يُراد تكراره ويرتفع فوق موسم سياحي بدأ بتلمّس طلائعَ رحلاته إلى لبنان، حيث سجل مطار بيروت في اليومين الماضيين نسبةَ وافدين هي الاعلى منذ العام الفين وتسعة َعشرَ.

الديبلوماسية تشغّل محركاتها من وإلى لبنان!
12:45

الديبلوماسية تشغّل محركاتها من وإلى لبنان!

بعد عطلة عيد الأضحى، يعود النشاط السياسي الأسبوع المقبل بزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء، حاملاً ملفات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وقف إطلاق النار، وتجديد قوات اليونيفيل دون تعديل.

12:45

الديبلوماسية تشغّل محركاتها من وإلى لبنان!

بعد عطلة عيد الأضحى، يعود النشاط السياسي الأسبوع المقبل بزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء، حاملاً ملفات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وقف إطلاق النار، وتجديد قوات اليونيفيل دون تعديل.

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