بعد "يسقط حكم الفاسد": ملاحقات وتوقيفات جديدة (تقرير)

لتاريخه، وبلوغاً نحو أيام ما بعدَ الاضحى فإن لبنان واقعٌ في منطقة ضغط إسرائيلية باتت تحاصر بعبدا "خط نار" وتُرَسِّم لها حدود سحب السلاح بأداة شرطية.. وتداعيات الخميس المدمر في الضاحية الجنوبية تبقى ماثلة كتهديد يُراد تكراره ويرتفع فوق موسم سياحي بدأ بتلمّس طلائعَ رحلاته إلى لبنان، حيث سجل مطار بيروت في اليومين الماضيين نسبةَ وافدين هي الاعلى منذ العام الفين وتسعة َعشرَ.