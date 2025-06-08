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حسين أيوب لـ "وهلق شو": الأميركيون أبلغوا جهات لبنانية أن اسرائيل ستكون "ايدها رخوة" أكثر في الضربات من دون الذهاب إلى حرب
حسين أيوب لـ "وهلق شو": الأميركيون أبلغوا جهات لبنانية أن اسرائيل ستكون "ايدها رخوة" أكثر في الضربات من دون الذهاب إلى حرب
حسين أيوب لـ "وهلق شو": صندوق بريد بيروت بقي وحيداً في المنطقة ورئيس الجمهورية عبّر عن حقيقة الرسالة الرئيسية والأساسية لأهداف اسرائيل
حسين أيوب لـ "وهلق شو": صندوق بريد بيروت بقي وحيداً في المنطقة ورئيس الجمهورية عبّر عن حقيقة الرسالة الرئيسية والأساسية لأهداف اسرائيل
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مراسلة الجديد: لجنة وقف إطلاق النار "الميكانيزم" أبلغت الجيش اللبناني بضرورة الكشف على موقع في منطقة المريجة "تحت طائلة استهدافه"
2025-06-08 | 11:53
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مراسلة الجديد: لجنة وقف إطلاق النار "الميكانيزم" أبلغت الجيش اللبناني بضرورة الكشف على موقع في منطقة المريجة "تحت طائلة استهدافه"
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مراسلة الجديد: لجنة وقف إطلاق النار "الميكانيزم" أبلغت الجيش اللبناني بضرورة الكشف على موقع في منطقة المريجة "تحت طائلة استهدافه"
خاص الجديد
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