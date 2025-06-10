مراسل الجديد: وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري

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مراسل الجديد: رئيس الجمهورية جوزاف عون يلتقي لودريان مساء اليوم مباشرةً بعد عودته من الأردن
مراسل الجديد: رئيس الجمهورية جوزاف عون يلتقي لودريان مساء اليوم مباشرةً بعد عودته من الأردن
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2025-06-10 | 03:53
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