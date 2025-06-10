النائب فادي كرم لـ #الجديد: لا مصلحة للبنان بغياب قوات اليونيفيل ومن الضروري إعطاؤها دوراً أكبر

مراسل الجديد: رئيس الجمهورية جوزاف عون يلتقي لودريان مساء اليوم مباشرةً بعد عودته من الأردن

مراسل الجديد: رئيس الجمهورية جوزاف عون يلتقي لودريان مساء اليوم مباشرةً بعد عودته من الأردن