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خاص الجديد

الإعتداء على الشيخ ياسر عودة بالضرب.. من الفاعل؟

2025-06-10 | 08:32
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الإعتداء على الشيخ ياسر عودة بالضرب.. من الفاعل؟
الإعتداء على الشيخ ياسر عودة بالضرب.. من الفاعل؟

تعرّض الشيخ ياسر عودة لاعتداءٍ بالضربِ المبرِّح في منطقة حارة حريك، مقابل مبنى البلدية .

ووَفق شهودِ عيانٍ، فإن مجموعةً من الشبان ، أَقدمت على الاعتداءِ الجسدي على الشيخ عودة، وسَطَ استغراب الأهالي حصولَ الواقعة في وضح النهار وعلى مرأى من المواطنين.
الوكيل القانوني للشيخ عودة المحامي حسن بزي اكد للجديد أن "مختار َالباشورة كامل شحرور هو مَن أَقْدَم برِفقة أخيه على الإعتداءِ بالضرب على  الشيخ عودة لدى خروجِه من دوام عملِه في مكتب السيد فضل الله، واضاف ان شحرور واخيه كَمنا للشيخ عوده وابْرحاه ضرباً حيث سقطت عمامَتُه ارضا ً وتعرّض للاهانة على يد مختار يُفترض انه يمثل الضابطة العدلية، واشار المحامي بزي الى انه  سيَتخذُ جميعَ الإجراءاتِ القانونية، وسيتقدمُ بدعوىً ضد المختار لدى النيابةِ العامةِ التمييزية بعد ان اطلع وزارة الداخلية على الحادثة والتي من المفترض ان تتخذ اجراءً بحق المختار وشيقيه .
 
 
الإعتداء على الشيخ ياسر عودة بالضرب.. من الفاعل؟

خاص الجديد

محليات

لبنان

حارة حريك

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مصادر حكوميّة لـ"الجديد": لودريان أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام أنّ إعادة هيكلة المصارف هي مدخل أساسي للحصول على المساعدات وفرنسا ستقوم بكلّ ما عليها دبلوماسياً للتجديد لقوات اليونيفيل
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