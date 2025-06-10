الإعتداء على الشيخ ياسر عودة بالضرب.. من الفاعل؟

ووَفق شهودِ عيانٍ، فإن مجموعةً من الشبان ، أَقدمت على الاعتداءِ الجسدي على الشيخ عودة، وسَطَ استغراب الأهالي حصولَ الواقعة في وضح النهار وعلى مرأى من المواطنين.الوكيل القانوني للشيخ عودة المحامي حسن بزي اكد للجديد أن "مختار َالباشورة كامل شحرور هو مَن أَقْدَم برِفقة أخيه على الإعتداءِ بالضرب على الشيخ عودة لدى خروجِه من دوام عملِه في مكتب السيد فضل الله، واضاف ان شحرور واخيه كَمنا للشيخ عوده وابْرحاه ضرباً حيث سقطت عمامَتُه ارضا ً وتعرّض للاهانة على يد مختار يُفترض انه يمثل الضابطة العدلية، واشار المحامي بزي الى انه سيَتخذُ جميعَ الإجراءاتِ القانونية، وسيتقدمُ بدعوىً ضد المختار لدى النيابةِ العامةِ التمييزية بعد ان اطلع وزارة الداخلية على الحادثة والتي من المفترض ان تتخذ اجراءً بحق المختار وشيقيه .