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النائب فراس حمدان لـ "الجديد": الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل" مستهجنة ومرفوضة وتمسّ بالاستقرار "الذي يفترض أن يكون مستداماً"
2025-06-11 | 04:19
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النائب فراس حمدان لـ "الجديد": الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل" مستهجنة ومرفوضة وتمسّ بالاستقرار "الذي يفترض أن يكون مستداماً"
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النائب فراس حمدان لـ "الجديد": الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل" مستهجنة ومرفوضة وتمسّ بالاستقرار "الذي يفترض أن يكون مستداماً"
خاص الجديد
محليات
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حمدان لـ "الجديد": الجيش واليونيفيل على تنسيق دائم ولا يمكن وضعهما وجهاً لوجه والإعتدءات المتكررة على القوات الدولية في الجنوب عملٌ ممنهج
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